“Hay un compromiso fuerte del Gobierno, no los vamos a abandonar”, dice Canciller Agüero a tepesianos

Tegucigalpa – La canciller de Honduras, María Dolores Agüero, quien hoy participó en el programa de televisión Frente a Frente de Corporación Televicentro dijo a los hondureños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, que existe un compromiso fuerte de parte del Gobierno y que no los van a abandonar.

“Valoramos la contribución de nuestros connacionales, hay un compromiso fuerte del Gobierno, no los vamos a abandonar”, expresó la diplomática,

Detalló que están trabajando en la reestructuración consular, en especial en Estados Unidos, para acompañar a los connacionales en todas sus necesidades.

El panorama es complejo para los beneficiarios del TPS ya que el programa ya fue cancelado, pero aguardan un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones que les podría otorgar más tiempo antes de una deportación.

El pronunciamiento final para Honduras se debe conocer en noviembre por parte del Noveno Circuito de San Francisco, California luego que los demandantes en representación de Honduras acudan a una audiencia.

Sin embargo, la canciller hondureña dijo que hay que ser optimistas y que “no hay lucha que no se deba hacer”.

Entendemos la decisión soberana del Gobierno de Estados Unidos, pero Honduras a través de una carta hemos solicitado un compás de espera, es decir un proceso ordenado.

“Con este compás de espera queremos que les permitan a nuestros conciudadanos poder arreglar sus asuntos”, manifestó la canciller.

Si necesariamente deben regresar, queremos que se haga de manera ordenada, escalonada y que se escuchen sus derechos, agregó.

Para poder acompañar este proceso el Gobierno de Honduras ha preparado una guía para los hondureños tepesianos sobre las cosas que hay que hacer y las que no, indicó.

“Es un tema de guiarlos en un laberinto de ofertas de trabajos migratorios o apoyo que no necesariamente fructifican”, zanjó.

La guía es para que sigan las líneas de la Cancillería y se aboquen a consulados y embajadas más cercanos, resaltó.

“Este tema para nosotros es importante”, cerró la diplomática.

El 8 de julio de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la terminación del TPS para Honduras tras determinar -tras revisión de condiciones del país y consulta con agencias federales- que ya no se cumplían los requisitos estatutarios: las condiciones de vida alteradas temporalmente por el huracán Mitch habían mejorado de manera sustancial y Honduras podría recibir de vuelta a sus nacionales.

La terminación entró en vigor el 8 de septiembre de 2025 a las 23:59 horas (hora local). Aproximadamente 55 mil beneficiarios (cifra aproximada al momento del anuncio) perdieron automáticamente su protección contra la deportación y la autorización de empleo.

Sin embargo, el caso judicial National TPS Alliance et al. v. Noem et al. (No. 25-cv-05687-TLT, Distrito Norte de California) alteró temporalmente ese panorama: El 31 de diciembre de 2025, un juez federal de distrito anuló la decisión de terminación del DHS, argumentando que violaba la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), y restauró el TPS para Honduras (así como para Nepal y Nicaragua).

El 9 de febrero de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito concedió una suspensión de esa orden del juez de distrito. Los magistrados consideraron que el gobierno federal tiene probabilidades de prevalecer en la apelación, ya sea por falta de jurisdicción del tribunal inferior o por demostrar que la decisión del DHS no fue arbitraria ni caprichosa.

De acuerdo con la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, sigla en inglés), el TPS para Honduras está terminado. (RO)