Frase del día

“Hay testigos, incluso protegidos, que han manifestado su preocupación y aseguran que Angie fue entregada (a la ATIC), pero posteriormente ocultada”.

Por: Proceso Digital

Julissa Villanueva • Exviceministra de Seguridad

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