“Hay sectores dentro de ese CNE que están en modo de rebeldía y hacen lo que quieren, obviando la autoridad de esos tres consejeros”

Por: Proceso Digital

Diputado Jari Dixon

