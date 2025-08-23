“Hay que salir a votar, hágalo para defender la democracia”: Nasry Asfura

Tegucigalpa- A 99 días de las elecciones generales el candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, hizo un llamado a todos los hondureños a votar de forma masiva para defender la democracia.

En relación con el proceso electoral, Asfura expresó confianza en el trabajo del Consejo Nacional Electoral (CNE), señalando que los consejeros “van por buen camino” y que la meta debe ser garantizar elecciones creíbles y transparentes.

“El pueblo merece que se respete su voto. Hay que salir a votar, es un deber de cada hondureño; no importa por quién lo haga, pero hágalo para defender la democracia”, exhortó.

El llamado lo realizó el candidato durante un recorrido por distintos barrios y colonias de San Pedro Sula, donde aseguró que su prioridad es escuchar de primera mano las necesidades de la población en materia de infraestructura, escuelas y centros de salud.

“Asi andamos a nivel nacional, visitando ciudades y comunidades, conociendo lo que la gente necesita. No se trata de buscar protagonismo, sino de trabajar”, manifestó el aspirante nacionalista.LB