Hay que respetar la ley, diputado Antonio Rivera a fiscal tras fallo de la Sala Constitucional

Tegucigalpa – Tras trascender el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el caso contra la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López no procede, el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera indicó que lo que sí podría proceder es el juicio político.

“Ha sido contundente el fallo, no sé por qué insiste el señor fiscal. La Sala Constitucional acaba de determinar que no procede”, dijo al referir que “hay que respetar la ley, hay que respetar el fallo de la Sala Constitucional”.

El parlamentario refirió que para un juicio político se necesita el visto bueno de la mayoría calificada, es decir 86 votos, por lo que es algo que el fiscal general de la república, Johel Zelaya no lo hará ni contra López ni contra la presidenta consejera Ana Paola Hall.

Previamente, la Sala de lo Constitucional había declarado con lugar la petición de suspender diligencias investigativas en contra de Hall. VC