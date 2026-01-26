“Hay que hablar con todas las fuerzas políticas y ver si estamos listos para un juicio político”, reflexiona Jorge Cálix

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix sostuvo que los funcionarios que han cometido irregularidades y han socavado la democracia serán sometidos a juicio político, entre ellos varios funcionarios.

Indicó que al final del día lo decidirá el pleno y se va a priorizar para realizar esa figura. “Hay que hablar con todas las fuerzas políticas y ver si estamos listos para un juicio político”, aseguró.

Nasralla está equivocado

En otro tema, al ser consultado sobre lo dicho por el excandidato presidencial, Salvador Nasralla que varios diputados fueron colocados por el crimen organizado en la junta directiva del Congreso Nacional, respondió “no creo que él haya dicho eso, ya que su esposa Iroska Elvir también estuvo de acuerdo con la integración”.

Afirmó que ella apoyó, el suplente firmó con el mandato de ella.

“Me parece que están equivocados, me rehusó porque no puede decir eso tiene que haber un error, porque no puede ser que un esposo le diga a su esposa que es pagada por el crimen organizado, tiene que haber un error, eso ya que convierte en un problema de pareja y ahí yo no me meto”, indicó.

Aseguró que Josué Colindres anduvo buscando firmas para Tomás Zambrano, porque al final consensuamos con la agenda legislativa. IR