“Hay que garantizar las elecciones, todos a votar”: Karim Qubain

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortes (CCIC), Karim Qubain, sostuvo este miércoles que se deben garantizar las elecciones en Honduras y que toda la población debe de salir a votar.

Indicó que los hondureños quieren paz, todos estamos pendientes de garantizar las elecciones transparentes y ayudar en todas las iniciativas que sean para una fiesta en el país.

Los hondureños deben de salir a votar todos, no importa el candidato, hay que respetar la voluntad del pueblo y con ello seguir gozando de nuestra democracia, señaló.

Afirmó que no se puede generar incertidumbre, los hondureños vamos a salir a votar por el amor a Honduras y la democracia.

“Ir a dar el voto es una obligación, en la CCIC trabajaremos con el candidato que vote la población, el que escoja la población”, apuntó. IR