Hay que combatir la corrupción interna para luego luchar contra el crimen: Jefe de la ATIC

Tegucigalpa – Si queremos combatir el crimen organizado y la corrupción, debemos combatir primero la corrupción en las instituciones y agencias que lo combaten, señaló el director de la ATIC, comisario Ángel Murillo Paz.

Murillo Paz indicó que tanto la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), como la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ambas adscritas al Ministerio Público (MP), deben combatir la corrupción interna que puede darse en dichas agencias para luego iniciar el combate al crimen organizado y demás actos de corrupción externamente.

El comisario destacó que si se permite la corrupción al interior de las agencias se protege de hecho el delito y sus actores.

El jefe de la ATIC prometió que le darán atención especial a los casos de femicidio y los grupos vulnerables, ya que buscan dar respuestas rápidas.

Indicó que su plan de trabajo es expandir la ATIC a otras regiones del país, ya que actualmente solo tienen presencia en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

También detalló que pedirán a las autoridades del MP mayores recursos para contratar más agentes, ya que en la actualidad tienen acumulación de expedientes debido a la escasez de personal.

De su lado el nuevo responsable de la DLCN, comisionado Ever Mejía, coincidió en que se debe adecentar la institución, ya que algo se debe hacer para centrarse en el combate al narcotráfico.

Mejía señaló que trabajará en forma conjunta con la ATIC, así como con la Policía Nacional que cuenta con una dirección antidrogas.

El director de la DLCN indicó que trabajará con los expedientes que dejó su antecesor en el cargo, general Ramiro Muñoz, a quién pidió un encuentro para hacer una transición adecuada.

Tanto Murillo Paz como Mejía intervinieron este lunes en el programa Frente a Frente de Televicentro que dirige Renato Álvarez. (PD).