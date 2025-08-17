“Hay que cambiarle el rumbo a la política de Honduras, no más odio”: padre Serrano

Tegucigalpa– El padre Leopoldo Serrano está a punto de llegar a Tegucigalpa y pidió un diálogo sincero entre políticos.

El presbítero se encuentra ya en su recta final en su caminata y espera ingresar hoy a la capital hondureña y cumplir con su objetivo, el diálogo con los políticos, con las autoridades

“Hay que cambiarle el rumbo a la política de Honduras, no se puede seguir en un discurso de odio”, sostuvo.

Afirmó que ya se comunicaron todos los candidatos presidenciales con los que se reunirá al llegar a la capital.

“Lo que pasó ayer con la caminata fue algo maravilloso, y eso que no salieron todos los que piden paz en Honduras, como las personas que trabajan en las fincas, ellos también quieren paz”, manifestó.

El padre Leopoldo Serrano salió el viernes pasado desde el departamento de Copán y cumple este domingo 10 días de sacrificio, caminando y orando porque haya entendimiento entre la clase política. IR