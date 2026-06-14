Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios «Hay que aceptar las críticas porque hoy no jugamos un buen partido, especialmente en la primera parte, donde no encontramos el balance. El equipo mejorará en el próximo partido. No se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido».13 de junio de 2026USA 2026 - Frase del díaPor: Jorge SierraCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión Carlo Ancelotti • seleccionador de Brasil + noticiasPortada Mundial 16.06.2026. 15 de junio de 2026 2-2. Irán sobrevive al debut mundialista en EEUU con un empate ante Nueva Zelanda 15 de junio de 2026 Neymar anuncia en pleno Mundial que será padre por quinta vez: «Voy a enloquecer» 15 de junio de 2026 Bielsa: «Era un partido ganable que no ganamos» 15 de junio de 2026 Neymar pasa por nuevos exámenes médicos para evaluar su lesión en el gemelo 15 de junio de 2026