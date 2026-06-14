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«Hay que aceptar las críticas porque hoy no jugamos un buen partido, especialmente en la primera parte, donde no encontramos el balance. El equipo mejorará en el próximo partido. No se gana un Mundial según cómo juegas el primer partido».

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Carlo Ancelotti • seleccionador de Brasil

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