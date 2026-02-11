Hay preocupación por cancelación del TPS, los migrantes prácticamente mantienen el país: Daniel Fortín

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín dijo este miércoles que hay preocupación por la cancelación del Tratado de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), “nos gustaría que pudieran regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos sabemos la importancia de que estos hermanos prácticamente mantienen nuestro país”.

La nueva administración del país, al frente del presidente Nasry Asfura tiene que crear condiciones para crear las fuentes de empleo y trabajar en beneficio de la población.

En ese sentido, dijo que han estado preocupados por la situación que viven los hondureños en Estados Unidos y ahora con la cancelación del TPS y la estabilidad de los hondureños.

Agregó que nos gustaría que pudieran regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.

“Sabemos la importancia de que estos hermanos prácticamente mantienen nuestro país, y es algo que siempre se les va a agradecer, esperemos que los tepesianos puedan regularizar su situación”, apuntó. IR