Hay instituciones que no han ejecutado el 20 % de su presupuesto designado, según economista

Tegucigalpa – El economista Ismael Zepeda señaló este jueves que hay instituciones del Estado que no han ejecutado el 20 % de su presupuesto designado.

“Existe una preocupación por la ejecución presupuestaria, debido a que a mitad de año, hay algunas instituciones que no llevan el 20 % de ejecución”, dijo.

Comentó que la Secretaría de Finanzas debería estar preocupada y enfocada a que las instituciones agilicen su ejecución presupuestaria.

El economista indicó que hay factores que causaron una lenta ejecución como la falta de transición en el gobierno y la aprobación tardía en el Congreso Nacional del Presupuesto General.

También mencionó que la burocracia es un factor explicando que el cambio de régimen en el gobierno provocó una ejecución ineficiente e ineficaz.

Sostuvo que las instituciones tampoco deben ejecutar el presupuesto sin tener un plan u objetivos alcanzados.

Indicó que el primer año de cada gobierno sufre el mismo problema que no alcanza a ejecutar un 90 % de su presupuesto designado, pero que posteriormente, los funcionarios empiezan a carburar y empaparse con el tema. AG