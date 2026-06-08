Hay indicios de captación de fondos irregulares de la campaña de Nasralla, según apoderado de comisionada de UFTF

Tegucigalpa – Hay indicios de captación de fondos irregulares en el manejo de la campaña electoral del expresidenciable liberal Salvador Nasralla durante el proceso electoral general 2025.

Así lo manifestó este lunes el abogado Raúl Paniagua, quien es el representante legal de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), Ivonne Ardón, quien compareció en calidad de testigo ante el Ministerio Público.

“Hay algunos indicios que indican que no hay ninguna correspondencia que lo que se presentó en el informe de campaña con la denuncia que hay una captación de fondos irregulares, es lo que se está investigando”, dijo Paniagua ante periodistas.

Paniagua comentó que se utilizó cuentas del diputado suplente Josué Colindres para captar fondos de forma que no fueron reportadas a la UFTF.

Indicó que en la UFTF está el informe que presentó Nasralla y la denuncia de captación irregular de fondos para la campaña electoral.

Añadió que la unidad de auditoría documental le hizo una observación a Nasralla de 17 puntos que tenía que subsanar de su informe de rendición de cuentas.

Paniagua confirmó que se está investigando una cuenta bancaria en Estados Unidos que está a nombre del Partido Liberal de Honduras que se encargó de hacer colectas populares y que fueron ingresados a los fondos de campaña de Nasralla que no fueron reportados en el informe presentado a la UFTF.

Añadió que el Ministerio Público investiga que Nasralla como persona natural realizó aportaciones a algunos candidatos del partido liberal y que sobrepasó el techo establecido en la ley.

Además, señaló que la cuenta bancaria del Partido Liberal en Estados Unidos no fue autorizada por esta institución política y que debe ser investigado por el MP en alianza con los entes acusadores de las otras naciones.

El profesional del derecho confirmó que hay algunos fondos que fueron transferidos a otras cuentas de países extranjeros donde no hay mucha regulación en temas financieros.

Sostuvo que la UFTF determinará en la investigación si hay algún tipo de multa que se le va a aplicar Salvador Nasralla, y si hay algún tipo de actividad delictiva será presentada al ente acusador del Estado.

Paniagua manifestó que el Partido Liberal sacó un préstamo de 17 millones de lempiras, en la que se entregó seis millones a Nasralla y el resto fue utilizado para logística el día de las elecciones generales.

Posteriormente, el equipo de trabajo de Nasralla quiso entregar un cheque de 17 millones de lempiras para abonar el préstamo, pero el secretario de finanzas del PL lo rechazó por desconocer su procedencia, contó Paniagua. AG