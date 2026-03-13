Hay ilusión por ayudar a la selección hondureña: José Francisco Molina

Tegucigalpa– El embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, recibió en su residencia al director técnico de la Selección Nacional, el español José Francisco Molina, a quien le deseo suerte y que cumpla el objetivo de llevar a este país centroamericano al Mundial de 2030.

A la recepción también asistió el Director Deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, el también español Francis Hernández, Javier Atala directivo federativo, miembros de la embajada, entre otros invitados.

“Hemos tenido un gran recibimiento de toda la gente, de la federación y ahora con el embajador de España en este país que nos llena de ilusión por ayudar a la selección hondureña”, dijo a Proceso Digital el nuevo seleccionador nacional.

Molina dijo que ha estado visitando los diferentes estadios para observar los juegos de la Liga Nacional y ver algunos jugadores que pueden ser convocados para los juegos amistosos que tendrá Honduras.

Sostuvo que se tratará de conseguir el objetivo de llevar a Honduras al Mundial de 2030.

Afirmó que está próxima la convocatoria para el juego contra Perú y se está haciendo un seguimiento a los jugadores que juegan en el extranjero.

La convocatoria se realizará el próximo viernes 20 de marzo.

Muy agradecido con Honduras, lo llevo en el corazón

Por su parte el embajador de España en Honduras, Diego Nuño García, dijo a Proceso Digital que está muy agradecido con Honduras, es por ello que tuvo el agrado de invitar a sus connacionales para desearles lo mejor y que puedan llevar a este país al Mundial de 2030.

“Todos sabemos que los hondureños aman el fútbol y sabemos que es una identidad muy importante es por ello que ganar es sí o sí”, afirmó.

Sostuvo que se lleva una camisa de la Selección Nacional firmada por todos los jugadores.

“Voy a echar de menos a Honduras, es un país muy lindo, con gente extraordinaria y a parte de la camisa de la selección hondureña tengo una del Olimpia y otra del Real España”, manifestó.

Dijo que en dos semanas culmina su periodo como embajador en Honduras y regresará a Madrid, España.

“La experiencia acá en Honduras ha sido muy buena, donde se ha tenido contacto muy amplio con todos los sectores y es un país que lo llevo en el corazón, es un país maravilloso, me gustó ir a Gracias, Lempira su cultura, toda la parte de occidente destaca al hondureño”, apuntó. IR