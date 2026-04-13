Hay algunos elementos para que MP interponga requerimiento contra Marlon Ochoa: Cossette López

Tegucigalpa – La integrante del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, consideró que hay varios elementos para que el Ministerio Público interponga un requerimiento fiscal en contra de Marlon Ochoa ante los acontecimientos de la crisis en el proceso electoral 2025.

Manifestó que no basta con que el consejero Ochoa fuera destituido de su cargo como consejero del CNE mediante juicio político.

“Yo creo que sí hay algunos elementos que indican que él cometió delitos; al final la justicia humana no termina por resarcir el daño psicológico y todas las situaciones que uno haya atravesado”, dijo al noticiero Hoy Mismo.

Comentó que ella no fue llamada por la comisión especial del Congreso Nacional para brindar declaraciones como testigo en la audiencia de descargo contra Marlon Ochoa, pero que si enviará documentación.

Remarcó que el proceso de juicio contra los cuatro funcionarios electorales suspendidos no es una venganza sino un proceso de justicia.

López reafirmó que había una estrategia de desestabilización con el objetivo que no hubiera declaratoria oficial del proceso electoral general del 2025 en la que recibió daños personales.

Señaló que el motivo solo miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre) son sometidos a juicio político es porque era la única institución política que intentó secuestrar las elecciones generales, quiso socavar la democracia y que no hubiera declaratoria oficial.

La consejera mencionó que si Nasry Asfura o Salvador Nasralla ganara las elecciones generales, Libre seguiría con su discurso de fraude electoral.

Acusó que Libre mediante Marlon Ochoa trató de apoderarse de las instituciones de forma ilegítima, secuestrando la voluntad popular de las consejeras, utilización del Ministerio Público y la Procuraduría Generla de la República (PGR) para localizarlas cuando estaban huyendo junto a la consejera Ana Paola Hall.

Lamentó que Libre pretenda que la ciudadanía le crea su discurso que el bipartidismo se quiera apoderar de las instituciones a través de los espacios públicos.

López tachó de “cínico” que Libre alegue que no coordinó con sus colectivos para boicotear al proceso electoral mediante protestas para impedir el sistema de transmisión de resultados electorales (TREP).

Aseveró que no se puede pedir neutralidad a los funcionarios, pero que se defienda a Ochoa por comportarse como activista político.

La consejera contó que personas encapuchadas las interrogaron dándole plazos cortos para entregar documentación, y que una fiscal de la unidad de delitos electorales del Ministerio Público de nombre Carmen Turcios solo se reunía con el consejero Ochoa.

“Yo la vi saliendo y la vi subiéndose (fiscal del MP) al ascensor cuando iba a camino al salón del pleno”, expresó.

Por otro lado, reveló que una candidata presidencial que “suplicaba” que “por un día los metieran en la cárcel” para sentirse bien al tener línea directa con un fiscal del Ministerio Público.

Añadió que la denuncia contra ella y Hall en el Ministerio Público por parte de Ochoa era para tener una justificación para recusarlas por tener investigaciones en curso.

López opinó que Ochoa no puede desvincularse del daño que le hizo a ella, su hija y al país por las actuaciones que realizó e intentó hacer en el pasado.

Sostuvo que el Partido Libre intentó hacer fraude electoral con participación de Marlon Ochoa y los empleados del CNE afines al consejero para que el proceso fuera paralizado.

Sobre su no comparecencia en la audiencia de descargo en el Congreso Nacional, reaccionó que no le sorprende porque la costumbre de Ochoa es ausentarse de las sesiones y reuniones. AG