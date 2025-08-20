Havertz se lesiona y el Arsenal mira al mercado

Londres – Kai Havertz, delantero del Arsenal, ha sufrido una lesión en la rodilla que puede obligar a los de Mikel Arteta a buscar opciones en las dos últimas semanas de mercado.

El alemán, que jugó los últimos veinte minutos en la victoria por 0-1 contra el Manchester United en Old Trafford, no participó este miércoles en la sesión abierta al público realizada en el Emirates Stadium.

Según las primeras exploraciones a las que han tenido acceso los medios ingleses, Havertz sufre una lesión de rodilla, pero el club está esperando a que la lesión se asiente para estimar el tiempo de recuperación y los procedimientos a llevar a cabo.

Havertz ya se perdió una gran parte de la temporada pasada por un problema en los isquiotibiales, lo que, unido a la lesión de rodilla de Gabriel Jesús, obligó al Arsenal a jugar con Mikel Merino como referencia en punta de ataque.

Para esta temporada, Arteta se ha reforzado con el sueco Viktor Gyökeres y está a la espera de que Gabriel Jesús vuelva a estar disponible.

Mientras que Raheem Sterling, que estuvo cedido la temporada pasada, ha vuelto al Chelsea, los ‘Gunners’ trabajan en la renovación de Leandro Trossard y pueden acudir al mercado para reemplazar a Havertz si la lesión del germano fuera más grave de lo deseado. EFE