Hasta un 10% de los privados de libertad de la cárcel de Siria podrían acceder a beneficios tras revisión de expedientes

Tegucigalpa- La directora nacional de la Defensa Pública, Fanny Salinas, informó que los procesos de revisión en el Centro Penal de Siria permitirían que cerca de un 10% de la población penitenciaria acceda a beneficios legales que faciliten su salida o reduzcan su permanencia en prisión.

Según detalló, la Mesa Técnica de Descongestionamiento está integrada por jueces, defensores públicos, representantes de organismos internacionales, defensores de derechos humanos y personal penitenciario, quienes revisan caso por caso la situación jurídica de los privados de libertad.

Salinas señaló que el objetivo es identificar a las personas que ya cumplen los requisitos para acceder a la libertad condicional, preliberación u otras medidas contempladas en la legislación vigente, además de evaluar casos relacionados con prisión preventiva.

“Esperamos tener por lo menos, normalmente en cada uno de los centros penales, aproximadamente entre un 5 al 10 por ciento de la población completa”, indicó.

La directora también reveló que durante las revisiones han encontrado privados de libertad que ya superaron el tiempo requerido para optar a determinados beneficios e incluso algunos que están próximos a cumplir la totalidad de su condena.

Ante estas situaciones, aseguró que jueces de ejecución y defensores públicos actúan de manera inmediata para garantizar el respeto de los derechos y agilizar los procedimientos correspondientes. AD