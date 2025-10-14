Hasta su casa llegan a matar a ganadero en San Antonio de Cortés

Tegucigalpa – Un hombre perdió la vida tras recibir varios impactos de bala en un hecho ocurrido en la comunidad de La Chanchona, en el municipio de San Antonio de Cortés, en el norte del país.

La víctima fue identificada como Jacobo Matta, un ganadero de la zona de Cortés.

De acuerdo a versiones preliminares, Matta fue ultimado cuando sujetos llegaron a su residencia, donde hay una pulpería y se hicieron pasar por clientes.

La Policía Nacional se encuentra en el lugar, a la espera de que Medicina Forense llegue a realizar el levantamiento cadavérico.

En Honduras se registran siete decesos violentos cada día, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). VC