Hasta septiembre será habilitado paso en el puente a desnivel Papa Francisco

Tegucigalpa- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó este jueves sobre las acciones de reforzamiento estructural que se ejecutarán en el puente a desnivel de la salida a Mateo, luego de las fisuras detectadas hace algunos meses durante el proceso de evaluación técnica de la obra.

Las autoridades municipales explicaron que, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que transitarán por la estructura, se realizaron estudios e informes especializados con la participación de expertos nacionales e internacionales de Colombia y México, quienes analizaron las condiciones actuales del puente y recomendaron las medidas correctivas correspondientes.

Como parte de las acciones técnicas, se desarrollarán trabajos de reforzamiento en puntos específicos de la estructura para incrementar su capacidad y garantizar su funcionamiento seguro antes de su apertura al tránsito vehicular.

La AMDC informó que las labores iniciarán en las próximas semanas y que la habilitación del paso elevado está prevista para la primera semana de septiembre de 2026.

Asimismo, las autoridades reiteraron que la prioridad de la administración municipal es actuar con responsabilidad, transparencia y criterio técnico, asegurando que cada obra de infraestructura cumpla plenamente con los estándares de seguridad requeridos para beneficio de la población capitalina. IR