“Hasta por enfrente de la casa de Mel Zelaya pasé”, revela Romeo Vásquez cuando anduvo huyendo de la justicia

Tegucigalpa – El general en condición de Retiro, el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez dijo que cuando andaba huyendo pasó muchas veces por enfrente de la casa del expresidente Manuel Zelaya Rosales, asimismo, dijo que lo que más anhela es regresar a su hogar y abrazar a su familia.

«Soy un tesón bien formado. Muchas veces pasé enfrente de la casa de Manuel Zelaya en Olancho, pasé cerca de las personas que andaban buscándome; la especialidad me daba la oportunidad de no dejarme capturar», manifestó el exjefe de las Fuerzas Armadas.

Señaló que cuando le colocaron las chachas en sus manos era para humillarlo.

Dijo que miembros de las FFAA le informaban por lo que cuando me movía a todos lados.

Sostuvo que la familia es lo más importante en su vida y solo necesita regresar para abrazarlos, darle las gracias a los medios de comunicación, a las iglesias que han estado orando, a los amigos, a toda la gente que lo ha apoyado.

Afirmó que él se llevó muy bien con la familia Zelaya –Castro pero que cada uno tomó su camino.

Lamentó que infiltraron la política en las Fuerzas Armadas y eso fue un problema, el rol de Roosevelt Hernández fue de un activista de Libre y no el de un jefe de una institución castrense.

Descartó que en este momento se involucre en política, “solo quiero salir de esto demostrar mi inocencia, en ningún momento dimos órdenes para que mataran a alguien durante la crisis política, a Isis Obed lo mataron ellos mismos con una arma corta, perdieron el expediente y lo reconstruyeron para incriminarnos”, arguyó en declaraciones a HCH vespertino.

Reiteró que solo quiere regresar a su casa, estar con su familia ya que su lucha fue en defensa de la democracia del país. IR