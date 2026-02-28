Hasta L. 5,000 de multa aplicarán a quienes ocasionen contaminación sónica con sus parlantes en la capital

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que comenzará a aplicar sanciones a las personas que mantengan sus parlantes con altos niveles de sonido.

La medida es adoptada para controlar el volumen en los altavoces, y así evitar la contaminación sónica que provocan estos equipos con alto volumen en barrios y colonias de la capital, ocasionando problemas en la salud de la población.

Las inspecciones y operativos comenzarán a partir de las 10:00 de la noche, para que la disposición se cumpla.

El titular del Departamento Municipal de Justicia de la AMDC, Fredy Casasola, detalló que las multas van de uno a cinco mil lempiras para los infractores que mantengan sus equipos con volúmenes arriba de los decibeles permitidos, tanto en viviendas como en negocios, en un claro irrespeto a la ley.

Explicó que a las personas que infrinjan la normativa se hará una citación, para luego de los descargos respectivos, aplicarles la multa que corresponda.

“La reincidencia lleva al cierre temporal y, en este caso, al decomiso de productos como bebidas alcohólicas y también parlantes; sin embargo, si es reiterativo, hay un cierre definitivo y se le puede suspender el permiso de operación”, amplió.

Los límites de volumen permitidos en los parlantes son de 50 decibeles en las áreas residenciales y de 85 decibeles en las zonas comerciales.

Casasola señaló que las denuncias sobre este tipo de infracciones se pueden hacer llamando al Sistema Nacional de Emergencias 911, donde serán turnadas al DMJ para proceder con las medidas fundamentadas en ley.

Los comerciantes y la ciudadanía brindan su respaldo a esta medida, ya que reconocen que debe respetarse la convivencia armónica entre los vecinos de las comunidades.