Hasta el 13 de mayo se mantendrá cierre temporal de la avenida Girasol por obras del Túnel Florencia

Tegucigalpa- La Alcaldía Municipal del Distrito Central informó el cierre temporal de la avenida Girasol debido a los trabajos de construcción del Túnel Florencia, una obra orientada a mejorar la circulación vehicular hacia distintos puntos y centros comerciales de Tegucigalpa.

Según detalló la comuna a través de sus redes sociales, las cuadrillas ejecutarán una intervención vial en el acceso hacia el bulevar Suyapa, por lo que se restringirá el paso vehicular en la zona que ya inicio y se mantendrá hasta el 13 de mayo.

El cierre se aplicará de forma diaria a partir de las 7:00 de la mañana, mientras avanzan las labores de construcción y adecuación de la vía.

Ante esta situación, la Alcaldía Municipal del Distrito Central exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos y retrasos en sus desplazamientos.

La municipalidad indicó que estas acciones forman parte de un conjunto de obras de infraestructura destinadas a agilizar el tránsito en sectores de alta carga vehicular en el Distrito Central.LB