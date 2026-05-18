Hasta 80 años de prisión podría enfrentar Gilbert Reyes

Tegucigalpa – El equipo defensor de Gilbert Reyes, acusado como responsable de la muerte de tres mujeres en Roatán, detalló que el Ministerio Público solicitaría una pena de 80 años de prisión contra el ciudadano estadounidense.

El abogado defensor, Salomón Amador, no considera viable esta pena que se le imputaría a su cliente, al argumentar que la fiscalía presentó pruebas con “fallos procesales”.

Amador señaló «supuestas inconsistencias en los dictámenes forenses sobre la hora de muerte de las víctimas», y aseguró que en la escena del crimen se encontraron huellas dactilares que no corresponden ni al acusado ni a las víctimas.

La defensa sostiene que las investigaciones “quedaron cortas” y que existen dudas sobre cómo ocurrieron los hechos y la posible participación de terceras personas.

Los hechos se remontan a enero de 2024, cuando las víctimas Dione Beatriz Solórzano, Nikendra McCoy y María Antonia Cruz fueron encontradas sin vida al interior de un vehículo en una propiedad privada.

La audiencia está programada para este martes a la 1:30 de la tarde, donde se conocerá el fallo que el juez otorgue tras valorar todas las pruebas presentadas. AD