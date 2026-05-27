Hasta 700 reclusos obtuvieron la libertad condicional en primeros meses de 2026

Tegucigalpa– Entre 600 y 700 privados de libertad han obtenido libertad condicional desde enero de este año, de los 20 mil privados de libertad distribuidos en 20 centros penitenciarios a nivel nacional.

La directora de la Defensa Pública, Fanny Salinas, detalló que esto es parte de las acciones orientadas a agilizar procesos judiciales y reducir la carga en los centros penales del país.

Informó que los abogados trabajan en coordinación con otras instituciones para revisar expedientes y gestionar beneficios judiciales.

La funcionaria también explicó que se sostiene un trabajo conjunto con las autoridades de los hospitales psiquiátricos Mario Mendoza y Santa Rosita para revisar la situación de entre 117 y 125 privados de libertad internos en esos centros asistenciales por orden judicial.

Según indicó, el juzgado de ejecución, el Ministerio Público y la Defensa Pública realizarán una revisión exhaustiva de cada caso para determinar posibles soluciones legales y humanitarias.

Salinas señaló que uno de los principales problemas ocurre cuando los pacientes psiquiátricos resuelven su situación judicial y reciben carta de libertad definitiva, pero sus familiares no aceptan hacerse cargo de ellos nuevamente.

“Lamentablemente no en todos los casos los familiares están anuentes a aceptar de nuevo a su familiar”, expresó la abogada. AD