Hasta 5 grados bajará la temperatura en occidente en la madrugada del lunes

Tegucigalpa – Las temperaturas bajarán a niveles extremos está madrugada de acuerdo a los pronósticos de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

En la capital hondureña la temperatura podría llegar a los 14 o 13 grados, de acuerdo al pronosticador de Copeco Jairo García, mientras que en la parte occidental del país se registrarán las temperaturas más bajas a nivel nacional, de entre 10 y 7 grados, especialmente en la parte montañosa de Lempira y La Esperanza.

En el oriente, de acuerdo a los pronósticos de Copeco estará menos fresco que el resto del país entre 19 y 20 grados.

En el norte además de las bajas temperaturas se espera una madrugada con lluvias, aunque con poca intensidad.

Por su parte la aplicación Windy.com pronostica temperaturas más bajas. En el caso de Tegucigalpa estima 8 grados, en Danlí, Guaimaca y Yoro 9 grados.

De acuerdo a esta app, en La Esperanza se esperan 6 grados, en Monquecagua 5 grados en la madrugada. En Choluteca y Nacaome se espera que las temperaturas lleguen a los 20 grados.

Las temperaturas bajas continuarán el resto del día, desde mañana lunes y será hasta el martes que comiencen a incrementarse. VC