Hasta 250 mil familias podrían verse afectadas en el corredor seco, por riesgo del Niño, advierte Copeco

Tegucigalpa – El Niño podría comprometer la producción agrícola nacional en los próximos meses, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de unas 250 mil familias, así lo advirtió el subsecretario de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Lo Nacionales (Copeco), Nelson Márquez.

– Actualmente, se han identificado 89 municipios donde deben aplicarse con urgencia medidas anticipatorias.

El funcionario explicó que, aunque en mayo se prevén lluvias normales que podrían generar confianza entre los productores, el verdadero problema surgiría en junio, cuando podría registrarse una interrupción de las precipitaciones justo en la etapa crítica de los cultivos. “Esto puede provocar que muchos cultivos no lleguen a su fase final, generando pérdidas importantes si no se toman medidas”, advirtió.

El funcionario detalló que ya se coordinan acciones con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para definir, según las condiciones meteorológicas de cada región, las fechas óptimas de siembra y el uso de variedades de ciclo corto, especialmente en zonas vulnerables del corredor seco.

Entre los departamentos con mayor riesgo figuran El Paraíso, Choluteca, Valle, Intibucá, Lempira, Copán y Ocotepeque, así como sectores específicos del nororiente de Yoro. En estas regiones, los productores cuentan con ventanas limitadas, en algunos casos entre el 5 y el 10 de mayo, para realizar la siembra y garantizar la cosecha, señaló Marquez.

Márquez indicó que equipos interinstitucionales recorrerán los 18 departamentos del país durante los próximos 10 días para brindar información directa a productores, en coordinación con Copeco, la Secretaría de Agricultura, la Asociación de Municipios de Honduras y organizaciones del sector productivo.

“El objetivo es que cada agricultor conozca cuándo sembrar, qué variedad utilizar y cómo reducir riesgos. El mayor peligro es que no se aplique la información disponible”, subrayó.

Las autoridades también trabajan desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y la red humanitaria para distribuir responsabilidades y garantizar atención en las zonas más vulnerables, evitando que familias queden sin apoyo ante posibles pérdidas de cultivos.

Finalmente, Márquez enfatizó que las acciones anticipatorias buscan minimizar el impacto del fenómeno y evitar una crisis alimentaria en el país, por ello hizo un llamado a los productores a informarse y aplicar las recomendaciones técnicas en sus parcelas. LB