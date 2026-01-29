Harry Styles buscará romper el récord de conciertos en Wembley con doce fechas en su gira

Londres – El cantante británico Harry Styles ha duplicado las fechas de los conciertos de su gira en Londres, de seis iniciales a doce, que lo convertirían en el artista con más actuaciones en un solo año en el estadio de Wembley, superando el récord establecido por Coldplay en 2025.

El excomponente de la ‘boyband’ One Direction anunció la semana pasada su retorno a los escenarios después de tres años con su tour ‘Together, Together’ (Juntos, juntos), que iniciará en Ámsterdam (Países Bajos) el próximo 16 de mayo y se extenderá hasta diciembre por un total de siete ciudades, incluyendo Londres, Sao Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sydney.

El estadio londinense de Wembley, con capacidad para 90,000 personas, será la única parada de Styles en su país natal, donde actuará un total de doce noches, entre el 12 de junio y el 4 de julio, acompañado de la artista canadiense Shania Twain como telonera.

Inicialmente, el artista de 31 años había anunciado seis fechas únicas en Londres, pero tras colgar el cartel de ‘no hay entradas’ y la alta demanda, amplió los días a ocho, después a diez y finalmente a doce.

Esto implica que, de realizarse todos los conciertos como está previsto, Styles se convertiría en el artista que más veces habría actuado en Wembley en un solo año, un récord que actualmente alberga Coldplay, tras completar diez noches en el estadio en el verano de 2025.

También sería el artista solista en actuar un mayor número de veces en Wembley, lo que arrebataría el título a la cantante estadounidense Taylor Swift, que lo regenta después de ofrecer ocho conciertos en 2024 durante su gira ‘The Eras Tour.

Los precios de las entradas, que oscilan entre las 44 libras (50 euros) y las 725 libras (834 euros) en el caso del paquete VIP más exclusivo, han provocado enormes críticas entre los seguidores del cantante en redes sociales.

Al mismo tiempo, se dio a conocer que Styles destinará una libra (1.15 euros) de cada entrada vendida de la gira en el Reino Unido, que abarcará más de un millón de espectadores, a la organización benéfica LIVE Trust, dedicada a apoyar a los pequeños músicos y salas de conciertos del país.

Harry Styles lanzó su carrera en solitario tras abandonar la banda de chicos británica One Direction en 2016 y ha publicado tres discos desde entonces: ‘Harry Styles’ (2017), ‘Fine Line’ (2019) y ‘Harry’s House’ (2022), que le valió varios premios Grammy y Brit, incluido el galardón a Mejor Álbum del Año.

El cantante publicará el 6 de marzo su cuarto disco de estudio ‘Kiss all the time. Disco, occasionally’, que será su primer álbum en cuatro años, del que ya ha salido a la luz su primer sencillo, ‘Aperture’. EFE