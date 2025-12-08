Hansi Flick: “Nos centramos en nosotros, no miramos al Real Madrid”

Sant Joan Despí.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado que su equipo «está centrado» en seguir mejorando su rendimiento, por lo que ha puntualizado que no se fija en la trayectoria del Real Madrid, después de la última derrota del equipo blanco frente al Celta (0-2) en LaLiga EA Sports.

El técnico ha insistido en rueda de prensa que sus jugadores tienen la mirada puesta en el partido de este martes frente al Eintracht Fráncfort en la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

«Nos fijamos en nosotros, no en el Madrid. Está bien la ventaja de cuatro puntos que tenemos con ellos en LaLiga, pero este es un viaje muy largo. A este nivel, cuando los contrarios son el Real Madrid, el Atlético o el Villarreal tienes que dar el máximo, pero el partido más importante ahora es contra el Eintracht», ha reflexionado.

En este sentido, ha avisado Flick de que su próximo rival en ‘Champions’ está formado por un bloque «joven, con intensidad y jugadores rápidos», por lo que ha subrayado que sus jugadores deberán «jugar a un gran nivel».

No obstante, Flick ha reconocido que sus pupilos están jugando a «un nivel distinto» con respecto a hace un mes y ha elogiado la figura del central Pau Cubarsí.

«Cubarsí tiene 18 años, es su tercer curso como profesional y en el último partido contra el Betis hizo 87 pases con un 100% de acierto. Creo que es el primer jugador en la historia que lo ha conseguido en la Liga. Si sube el nivel, es bueno para nosotros y para la línea defensiva», ha analizado.

Asimismo, ha destacado la figura de Gerard Martín, que en los últimos partidos está ocupando la posición de central izquierdo.

«Está bien tener jugadores en el equipo como Gerard, que les gusta trabajar, que tienen actitud, mentalidad, que lo dan todo y siempre intentan dar lo mejor para el equipo. Su sueño, que era jugar en el Barça, se ha hecho realidad. Tiene confianza y para nosotros es fantástico”, ha añadido sobre el futbolista catalán.

Martín será mañana uno de los jugadores del primer equipo que jugará su primer partido de ‘Champions’ en el Spotify Camp Nou, que volverá a acoger un partido de la máxima competición europea más de tres años después.

«Es un sueño volver al Camp Nou, pero también porque mañana es un partido importante para nosotros. Queremos mostrar nuestro mejor nivel y eso es lo que cuenta», ha precisado Flick.

Para el técnico del Barcelona, será clave «controlar el partido», ya que cuando «pierdes la pelota debes defender y correr más», una circunstancia del juego que no le gusta. EFE/ir