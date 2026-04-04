Hallazgo de identidad de hondureño en el desierto visibiliza peligro de ruta migratoria

Tegucigalpa – El hallazgo de una tarjeta de identidad en el desierto de Arizona visibiliza el peligro de la ruta migratoria irregular hacia Estados Unidos.

En el desierto de Arizona, frontera entre México y Estados Unidos, fue hallada la identidad de Óscar Alexander Matute Ávila, un hondureño de 34 años desaparecido hace varios años mientras intentaba cruzar la peligrosa ruta migratoria hacia Estados Unidos, según reportes de prensa.

Entre arena y maleza, un creador de contenido, Robertico Castillo, encontró una billetera con documentos deteriorados, entre ellos una tarjeta de identidad hondureña emitida el 5 de agosto de 2022 y un billete de un lempira, que según familiares podría simbolizar un amuleto de buena suerte.

Se conoció que el hondureño nació en Olancho y fue registrado en Guayape, pero residía en Concordia y decidió emigrar por falta de oportunidades.

La familia estableció contacto con el creador de contenido para precisar el lugar exacto del hallazgo y buscar pistas sobre si logró cruzar la frontera o sufrió algún percance en el camino.

El hallazgo de la tarjeta de identidad vuelve a visibilizar los riesgos extremos que enfrentan los migrantes hondureños en su travesía hacia Estados Unidos, país que mantiene cerradas sus fronteras a la inmigración irregular.

En el 2025, fueron retornados y deportados al país 42,928 personas migrantes hondureñas, un promedio de 118 diarias.

No obstante, Honduras experimentó, en los últimos meses, un incremento significativo de personas migrantes retornadas y deportadas, principalmente de los Estados Unidos.

En los primeros 88 días del 2026, un total de 10 mil 071 personas migrantes hondureñas fueron deportadas al país, un promedio de 129 diarios. (RO)