Hallan vivo a menor desaparecido mientras pescaba junto a su papá en el Mar Caribe

Tegucigalpa – Esta mañana se reportó el hallazgo a salvo de Ángel Adrián Escobar, quien había naufragado junto a su padre quien nadó casi 10 horas para llegar a la playa y pedir ayuda para rescatar a su hijo tras salir a faenar en Utila, Islas de la Bahía, zona insular de Honduras.

Tras pedir apoyo, las unidades y vecinos del lugar apoyaron en la búsqueda, encontrando con vida al menor.

El padre y su hijo pudieron reencontrarse y darse un abrazo.

Los rescatados dan gracias a pobladores, vecinos y las Fuerzas Armadas de Honduras por emprender labores de rescate que finalmente fueron exitosas. IR