Hallan una pareja sin vida en la carretera CA-13

Tegucigalpa– Una pareja fue encontrada sin vida a la orilla de la carretera CA-13, en medio de la maleza entre los municipios de El Progreso y Tela.
Las víctimas fueron identificadas como Sobeyda Rodrígues y Dario Ponce originarios de la comunidad del Juncal en Olanchito, Yoro.
Los cuerpos de las dos personas fueron dejados a la orilla de la carretera a inmediaciones del desvío conocido como Quebradita en Yoro.
Agentes policiales se apersonaron a la zona para acordonar la misma e iniciar con las investigaciones.
Asimismo, personal de Medicina Forense se trasladó al sector para realizar el debido reconocimiento y levantamiento de los cadáveres. IR