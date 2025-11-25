Hallan ultrajada y sin vida a menor de 5 años en Petoa, Santa Bárbara

Santa Bárbara – Este lunes se informó el hallazgo de una menor de cinco años en el municipio de Petoa en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

La menor de cinco años fue identificada como Kimberly Sabillón Barahona.

Se informó, que la menor salió a la pulpería a realizar compras en horas de la mañana, pero que no regresó a su vivienda en la comunidad de El Paraíso.

Sin embargo, la menor fue encontrada horas después sin signos vitales y con señales de ser ultrajada sexualmente por varios individuos.

Más de 230 mujeres han sido asesinadas en el presente año, según cifras de organizaciones feministas. AG