Hallan tres cuerpos desmembrados calcinados dentro de freezer  en el cerro El Cimarrón de Tegucigalpa

Tegucigalpa-Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron un incidente reportado inicialmente como incendio forestal en el sector del cerro El Cimarrón, donde posteriormente fueron encontrados tres cuerpos calcinados al interior de un freezer.

De acuerdo con el informe preliminar brindado por personal de socorro, la emergencia fue atendida por la unidad de socorro, luego de recibir una alerta sobre un incendio en la zona.

Al llegar al lugar, los bomberos identificaron que el siniestro se originó en un freezer incendiado. Tras controlar y extinguir las llamas, los rescatistas encontraron aparentemente los cadáveres calcinados de dos personas dentro del aparato.

Cerca del lugar otra refrigeradora se encontraba incendiada con otro cuerpo, por lo que se convierte en una masacre en la capital hondureña.

Las autoridades indicaron que la escena fue acordonada mientras se esperaba la llegada de los miembros de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas ni las posibles causas del hecho, por lo que serán las autoridades forenses y de investigación quienes determinen las circunstancias en que ocurrió el incidente.

Los cuerpos fueron desmembrados, por lo que el crimen de las personas fue realizado con saña, la zona está siendo revisada para verificar que no haya más cuerpos.

Honduras suma su novena masacre con 32 víctimas y la primera en el Distrito Central, en lo que va del presente año. IR