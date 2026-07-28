Hallan sin vida y desnuda a una mujer en solar baldío en El Progreso

El Progreso – Este lunes se reportó el hallazgo sin vida de una mujer en un solar baldío en el barrio Cabañas en la ciudad de El Progreso en el departamento de Yoro, zona norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la fallecida.

Se detalló que la mujer estaba desnuda en un solar baldío, cerca de la Unidad Metropolitana Policial (UMAP).

El personal de Medicina Forense trasladó el cuerpo a la morgue judicial de San Pedro Sula para determinar la causa de muerte y su identidad a través de la autopsia.

Honduras registra alrededor de 150 muertes violentas de mujeres durante el presente año. AG