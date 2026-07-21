Hallan sin vida al presunto autor de un tiroteo con seis muertos en el norte de Alemania

Berlín.– El presunto autor del asesinato de seis trabajadores de los servicios sociales en Stade, en el norte de Alemania, el mes pasado, por una disputa por la custodia de su hija, ha sido encontrado sin vida en prisión, según informó este martes el Ministerio de Justicia de la Baja Sajonia.

La prisión de Bremervörde, en la que el hombre se hallaba encarcelado de forma preventiva, comunicó al Ministerio de Justicia regional que el individuo había sido encontrado muerto por estrangulación en su celda.

«Según informaciones preliminares se trata de un suicidio. No hay actualmente indicios de una implicación de terceros», destacó el Ministerio en un comunicado.

La noticia ha provocado fuertes críticas a las autoridades regionales, por el hecho de que no se tomaran medidas para evitar un posible suicidio del presunto asesino, que estaba considerado inestable y que según los medios ya había intentado quitarse la vida en el momento de su detención.

El hombre, de 45 años y de origen turco, acudió el pasado 29 de junio a una cita en un centro de acogida de menores en la localidad de Stade para hablar sobre la custodia de su hija de tres meses, que le había sido retirada por la sospecha de que la había zarandeado, provocándole una hemorragia cerebral.

Una vez allí, se cree que abrió fuego con un arma obtenida de forma irregular y causó la muerte de cuatro mujeres y dos hombres, empleados de los servicios sociales y del propio centro de acogida y que después se intentó dar a la fuga en un vehículo conducido por una mujer vinculada a su familia.

El caso conmocionó al país y desató un aluvión de críticas a la desprotección que supuestamente viven los trabajadores de los servicios sociales en Alemania.

El difunto contaba con antecedentes policiales por amenazas y según los medios germanos había protagonizado con anterioridad diversos incidentes violentos. Además, se hallaba en busca y captura en Turquía, donde había sido investigado por la sospecha de haber abusado sexualmente de otra de sus hijas. EFE/ir