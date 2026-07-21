Hallan sin vida a virreina de Miss Universo Tegucigalpa 2026

Tegucigalpa – Este lunes se informó del fallecimiento de la modelo Wualys Fuentes Aquino, quien era virreina del Miss Universo de Tegucigalpa 2026 en la capital hondureña.

Se informó que los familiares llevaban varios días sin poder contactarse con la modelo, se apersonaron en el apartamento donde ella residía en la residencial Altos del Trapiche.

Al ingresar al inmueble, los familiares encontraron a la modelo sin vida.

Personal de Medicina Forense ya realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue para determinar la causa de muerte a través de una autopsia.

Wualys Fuentes Aquino participó para ser la representante de Tegucigalpa y convertirse en Miss Universo Honduras; quedando en segundo lugar.

La modelo era estudiante de la carrera de Mercadotecnia Internacional y Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). AG