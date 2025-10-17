Hallan sin vida a una pareja en un hotel en Tatumbla

Tegucigalpa – Este viernes se reportó el hallazgo sin vida de una pareja en el interior de un hotel en el municipio de Tatumbla, departamento de Francisco Morazán.

Los cuerpos de la pareja fueron encontrados en el interior de una habitación de un hotel de montaña en el kilómetro 34 a la altura del sector de Nueva Tatumbla.

El personal del hotel se percató que los fallecidos no bajaron a tomar su desayuno, y enviaron un empleado a buscarlos en la habitación donde estaban hospedados.

El empleado tocó la puerta de la habitación por varios minutos, al percatarse que no respondían, accedieron y encontraron los cuerpos arrojados.

Al lugar llegó un equipo de inspecciones oculares de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para asegurar la escena y realizar las primeras pesquisas.

Se prevé que personal de Medicina Forense determine su causa de muerte a través de la autopsia. AG