Hallan sin vida a una pareja dentro de un carro en La Ceiba

La Ceiba – Trágica forma de empezar el Año Nuevo 2026, en la ciudad de La Ceiba con el hallazgo sin vida de una pareja dentro de un vehículo, quienes presentaban signos de tortura uno encima del otro.

Los fallecidos fueron identificados como Gladys Cárcamo García (33) y Roger Omar Amaya Reyes (25).

Se informó que la pareja estaba atada de sus manos y pies con signos de heridas de arma de fuego en el interior de un vehículo camioneta plateado en la cuenca del río Cangrejal.

Agentes policiales recibieron notificación del Sistema de Emergencia 911 de un vehículo abandonado en horas de la madrugada.

Se presume que el vehículo solo fue dejado en la cuenca del río Cangrejal y las personas ya no presentaba signos vitales.

Un promedio de seis personas muere diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG