Hallan sin vida a una menor en una cuartería en Comayagua

Comayagua – Este lunes se informó el hallazgo sin vida de una menor de 15 años en el interior de una cuartería en el barrio Torondón de la ciudad de Comayagua, zona central de Honduras.

La cuartería, donde fue encontrada la mujer, se encuentra frente a una tienda de reparación de motos.

La fallecida fue identificada como Yexelia Anahí Ramos Corea.

Agentes de la Policía Preventiva y del Ministerio Público se apersonó en la cuartería para realizar las primeras pesquisas y el levantamiento del cuerpo.

Se está revisando las cámaras de seguridad para verificar a qué hora ingresó la mujer en la cuartería, y si había personas que la acompañaron. AG