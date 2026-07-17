Hallan sin vida a una mujer en un río en colonia capitalina

Tegucigalpa – Este viernes se reportó el hallazgo sin vida de una mujer en un río debajo del puente de la colonia Modesto Alvarado en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

Inmediatamente, las autoridades fueron alertadas y policías se trasladaron a la zona para asegurar la escena a la espera del levantamiento del cuerpo.

Al lugar llegó a una mujer para constatar si el cuerpo pertenece al de su hija de 16 años que fue reportada como desaparecida el martes.

La mujer reveló que su hija se llama Dulce María García Salinas; y que ella salió para la iglesia, y que cuando regresó ya no estaba en la colonia Flor del Campo.

“Cuando regresé ya no estaba, yo la llamaba y no contestaba el teléfono”, contó en llanto la madre.

Contó que ella solo trabajaba en su casa y que nunca buscó problemas; que si hija solo estudiaba a distancia los fines de semana en el Instituto Central Vicente Cáceres. AG