Hallan sin vida a una mujer en un campo de caña de azúcar en San Manuel, Cortés

San Pedro Sula – Este lunes se reportó el hallazgo sin vida de una mujer en unos campos de caña de azúcar en el municipio de San Manuel en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

El hallazgo se produjo mientras los trabajadores de una compañía azucarera realizaban labores de limpieza en horas de la mañana.

Inmediatamente después de encontrar el cuerpo, los trabajadores alertaron a las autoridades policiales quienes acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

El cuerpo de la mujer estaba en un avanzado estado de descomposición y se encontraba en medio de lotes de cañas de azúcar.

Más de 200 mujeres han perdido la vida en sucesos violentos en el presente año, según cifras de organizaciones feministas. AG