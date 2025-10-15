Hallan sin vida a una mujer en SPS

San Pedro Sula – Este miércoles, agentes policiales reportaron el hallazgo sin vida de una mujer en la colonia El Carmen en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer que vestía un short negro, una camisa blanca con negro.

El cuerpo fue hallado en una calle de tierra en un solar baldío con heridas de arma de fuego, y tenía una bolsa en la cabeza.

De manera preliminar se informó que la mujer fue asesinada en otro lugar y su cuerpo fue arrojado en la colonia El Carmen.

Cerca de 200 mujeres han sido asesinadas en el presente año, según datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG