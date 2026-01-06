Hallan sin vida a una joven en Puerto Cortés

Puerto Cortés – Este martes se informó el hallazgo de una mujer sin vida en la colonia Colinas del Norte en el municipio de Puerto Cortés en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

– Al menos cinco mujeres han sido asesinadas en Honduras en los primeros 6 días de 2026.

Vecinos de Colinas del Norte notificaron al Sistema de Emergencia 911 del hallazgo de una mujer muerta en una zona de tierra.

La fallecida fue identificada como Gladis Yaqueline López (18).

Curiosamente, llegó primero al lugar del hallazgo un periodista que agentes de la Policía Nacional.

El hallazgo del cuerpo se produjo en una calle de tierra en una zona montañosa que se dirige a la colonia El Naranjal,

De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), 270 mujeres fueron asesinadas en 2025. AG