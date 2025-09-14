Hallan sin vida a una mujer en La Esperanza, Intibucá

Tegucigalpa– Una mujer fue encontrada sin vida a la orilla de la carretera que, de Marcala, La Paz, conduce a la Esperanza, Intibucá.

La víctima fue identificada como María Francisca Rodríguez de 34 años, originaria de La Esperanza.

Datos preliminares indican que la fémina fue encontrada a la orilla de la carretera, por lo que se desconocen las causas de su muerte.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para acordonar la escena.

Mientras que personal de Medicina Forense se trasladó al sector para realizar el debido reconocimiento y levantamiento del cadáver. IR