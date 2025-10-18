Hallan sin vida a una adolescente en Sonaguera

Tegucigalpa – Este sábado se informó el hallazgo sin vida de una adolescente de 16 años en la comunidad de Río Piedra en el municipio de Sonaguera, departamento de Colón.

La menor fue identificada como Ángela Rubí Martínez.

Vecinos alertaron a las autoridades policiales de que hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una calle.

Al llegar a la escena del crimen, los agentes policiales se percataron que la adolescente presentaba heridas de arma de fuego en su cuerpo.

Casi 200 mujeres han sido asesinadas en el presente año, según datos de organizaciones feministas. AG