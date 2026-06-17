Hallan sin vida a un adulto y una menor de edad en San Antonio de Cortés

Tegucigalpa – Dos personas, entre ellas una menor de edad, fue asesinada a disparos este miércoles en la aldea Nueva Granada en el municipio de San Antonio de Cortés, zona norte de Honduras.

Una de las víctimas fue identificada como Jorge Ortiz Melara y una menor de tres años.

Asimismo, se conoció que una mujer de la tercera edad de nombre María Aidé Meléndez Melara resultó herida en la escena del crimen.

Se informó que las víctimas fueron localizadas en su vivienda, mientras que la abuela de la menor estaba con signos vitales, pero con heridas.

Las autoridades policiales se encuentran en la zona resguardando la escena del crimen, aunque manifestaron desconocer por completo el móvil de este hecho.

La aldea Nueva Granada es una zona que colinda con los municipios de Ilama y Chinda del departamento de Santa Bárbara. AG