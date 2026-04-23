Hallan sin vida a pastor evangélico reportado como secuestrado en Comayagua

Tegucigalpa – Tras varios días de permanecer secuestrado, fue hallado sin vida el pastor evangélico y cafetalero Óscar Núñez, originario del municipio de Yorito, departamento de Yoro y encontrado su cuerpo en Comayagua.

De acuerdo con información preliminar brindada por los parientes, el religioso habría sido víctima de un secuestro, en el que los captores exigían una suma de cinco millones de lempiras por su liberación.

Sin embargo, pese a las negociaciones reportadas, el desenlace fue fatal.

El cuerpo fue localizado en la aldea Agua Blanca, conocida como Ojo de Agua, jurisdicción del municipio de San José del Potrero, en el departamento de Comayagua.

Autoridades policiales ya investigan el hecho para determinar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen. IR