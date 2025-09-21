Hallan sin vida a mujer semidesnuda y con pies atados en río en Gracias, Lempira

Tegucigalpa – Este domingo, agentes policiales reportaron el hallazgo sin vida de una mujer en el río Salado en el municipio de Gracias, departamento de Lempira, occidente de Honduras.

El cuerpo fue hallado en estado semidesnudo ya que su pantalón y ropa interior estaba a la altura de su rodilla en el río Salado a la altura de la comunidad El Tablón en la carretera CA-11.

Igualmente sus extremidades inferiores se encontraban atadas, lo que indica que fue previamente neutralizada.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la fallecida.

La mujer vestía una camiseta de color negro, pantalón azul y ropa interior rosada fosforescente.

Más temprano, se reportó la muerte a balazos de Alejandrina Portillo (47) en el interior de su vivienda en el municipio de La Iguala en Lempira.

Igualmente, falleció a disparos en el interior de su vivienda Tania Melissa Martínez Cálix en la aldea El Higuerito en el municipio de Cedros, en el central departamento de Francisco Morazán.

Según cifras de organizaciones feministas, 160 mujeres han sido asesinadas en hechos violentos hasta agosto del presente año. AG