Hallan sin vida a mujer que había desaparecido en Comayagua

Tegucigalpa – Este domingo se informó sobre el hallazgo sin vida de una mujer en la aldea Calpules, municipio de El Rosario, departamento de Comayagua. La fémina había sido reportada como desaparecida este fin de semana.

De acuerdo a lo informado, la víctima fue identificada como Norma Bety Orellana (50). De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo fue hallado en la calle que conduce hacia El Rosario, por lo que autoridades realizaron el levantamiento del cadáver.

Se conoció que como parte de las investigaciones, la pareja sentimental de la víctima fue requerida por efectivos policiales, ya que habría sido la última persona en compartir con ella antes de su desaparición.

El cuerpo de la malograda mujer fue trasladado a Medicina Forense de Tegucigalpa para determinar la causa de muerte.

Más de un centenar de mujeres han sido asesinadas este año en Honduras, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS