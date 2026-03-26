Hallan sin vida a mujer en una calle solitaria en colonia de Comayagüela

Tegucigalpa – Este jueves se reportó el hallazgo sin vida de una mujer en una calle solitaria de la ciudad de Comayagüela, ciudad gemela de Tegucigalpa, capital hondureña.

– La occisa fue privada de su libertad el miércoles de esta semana.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada por las personas que han transitado por el lugar. Se conoció que había sido privada de su libertad el miércoles de esta semana.

El descubrimiento fue encontrado en la calle que conduce del bulevar Fuerzas Armadas hacia la colonia 14 de enero y que finaliza con rumbo al Anillo Periférico.

El cuerpo de la mujer fue encontrado a orilla de la carretera cerca de una ladera y presenta varios golpes en la espalda, abdomen y el cráneo.

Se espera que Medicina Forense realice el levantamiento del cuerpo, lo traslade a la morgue judicial donde le realice la autopsia y determine la causa de muerte como su identidad.

Medio centenar de mujeres han perdido la vida en condiciones violentas este año en Honduras. AG